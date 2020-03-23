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وفاة ثانى مصرى بإيطاليا بفيروس كورونا.. عمره 51 عاما من محافظة الشرقية

الإثنين، 23 مارس 2020 12:27 ص
وفاة ثانى مصرى بإيطاليا بفيروس كورونا.. عمره 51 عاما من محافظة الشرقية انتشار فيروس كورونا فى ايطاليا
كتب محمود راغب

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كشف محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عن وفاة ثانى مصرى بإيطاليا بسبب فيروس كورونا، وأوضح رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصرى مقيم فى قرية بالقرب من ميلانو وهو مصرى من محافظة الشرقية بمركز ابو حماد قرية أبو نجم وعمره 51 سنة وأصيب بالعدوى من صاحب العمل و لم يكن يعانى من أى أمراض.
 
وأشار رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، إلى أن المواطن المصرى ذهب للمستشفى فى اليومين الماضيين وكانت حالته الصحية سيئة وتوفى بعد يومين من وصوله للمستشفى، لافتا إلى أن أسرته أصيبت وهم الآن فى الحجر الصحى.
 
يذكر أنه قد تم تشييع جثمان المواطن  المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، والذى توفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.
 
وكشف محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، أن المواطن  المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة  بيرجامو بإيطاليا، و توفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا وهو من محافظة المنصورة .
 
وكان قد شهد صلاة الجنازة على الجثمان عدد قليل من أبناء الجالية طبقا للمتبع والاجراءات التى حددتها السلطات الإيطالية 
 
وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.
 
وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس الماضى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.
 
وأشار بوريللى إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شيء يعرقل عمل البلد الأوروبى "حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.
 
 
 

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