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وزير المالية: توجيه 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:41 م
وزير المالية: توجيه 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم توجيه حوالي 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر على فضائية "on"، تكلفة الخمس علاوات فى الموازنة المقبلة 35 مليار جنيه ويتم تطبقها مع بداية السنة المالية، كما سيتم زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من إجمالى قيمة المعاش المستحق، وسيتم حسابها على القيمة الموجودة يوم 30 يونيو المقبل.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يوجد 128 ألف مواطن عليهم حجوزات بالبنوك من فوائد تأخير إضراب مستحقة، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بتسهيل كافة الإجراءات لفض المنازعات.


وزير الماليه

كورونا

الصحه

فيروس كورونا

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