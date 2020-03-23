اليوم السابع
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وزيرة التخطيط:وصلنا لأرقام غير مسبوقة فى خفض معدلات التضخم

الإثنين، 23 مارس 2020 08:04 م
وزيرة التخطيط:وصلنا لأرقام غير مسبوقة فى خفض معدلات التضخم وزيرة التخطيط
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إننا وصلنا لأرقام غير مسبوقة في خفض معدلات التضخم، والشهر الماضي وصل معدل التضخم لـ صفر %، وكان بالسالب في شهور ماضية، وذلك نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد المصري.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع الإعلامى نشأت الديهى ، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على المواطن المصري، ولكن المعاير الأساسي لتحسن الوضع الاقتصادي والذي يشعر به المواطن هو توفير فرص العمل، ورفع متوسطات الدخل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي مما يساهم في زيادة معدل انفاق المواطنين، وتابعت :"أننا نسعى لتدريب وتأهيل العمالة بشكل مستمر حتى تكون مؤهلة للمنافسة في الخارج، ويكون لذلك مردود على تحويلات المصريين في الخارج".

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الدولة المصرية توجه جزء كبير من اهتمامها للعشوائيات، وتسير بخطة واضحة بشكل كبير في هذا الملف، معقبة: "فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات بنقل المواطنين من مناطق خطرة لمناطق آمنة حضارية".

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك تباطؤ بسيط في الزيادة السكانية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك زيادة في معدل السكان يستلزم تضافر كافة الجهود للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، منوهة بأن هناك خطة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فرصة ديمغرافية، فأوروبا الآن تشيخ، وبدوا الآن يستقطبوا الشباب من الدول الشابة.

ولفتت "هالة السعيد"، إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف لاستغلال موارد الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، منوهة بأن الرئيس وجه بزيادة رأسمال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه بعد أن كان 5 مليار جنيه.

 


وزيرة التخطيط

اخبار مصر

هالة السعيد

صندوق مصر السيادى

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