اليوم السابع
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هيئة الطوارئ الإيرانية تعلن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 فى سيول تجتاح جنوب البلاد

الإثنين، 23 مارس 2020 10:01 ص
هيئة الطوارئ الإيرانية تعلن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 فى سيول تجتاح جنوب البلاد سيول ايران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية اليوم الإثنين، مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح في الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن إيرانية معظمها جنوب البلاد.

وبحسب وكالة فارس  فإن السيول اجتاحت الأقاليم السبع : "هرمزجان وفارس وبوشهر وجيلان وكرمان وسيستان وبلوشستان"، إثر هطول أمطار غزيرة.

فى غضو ذلك لايزال وباء كورونا يحصد المزيد فى إيران، وبحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية الرسمية 1685، وإجمالي الإصابات بلغ 21 ألفا و638 ضخصا، فيما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج إن أرقام الوفيات تقترب من 4 آلاف شخص.

وأكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن ناحيته ، رفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصا.

وقال خامنئي في كلمة له الأحد بمناسبة السنة الفارسية الجديدة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون، لافتا إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، قائلا : "لا علم لي بمدى صحة هذه الاتهامات"، وأضاف: "يقال أن أمريكا أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية".

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق ، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


ايران

سيول

كورونا

فيروس كورونا

سيول فى ايران

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