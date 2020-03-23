نائب محافظ أسوان: زيارات ميدانية للإسراع فى تنفيذ مشروعات الإسكان للأولى بالرعاية

أسوان عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، بعقد اجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان المتميز وأبراج سما أسوان، بجانب الإسكان الاجتماعى بجبل الزلط بكوم أمبو وإسكان الأولى بالرعاية بإدفو، من أجل تحقيق المتابعة الجيدة لمعدلات التنفيذ بمختلف مشروعات الإسكان الجارية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى حضور مديرى الإسكان والشئون المالية والقانونية والمكتب الفنى بالمحافظة حيث أكدت نائب المحافظ على أن هناك توجيهات مشددة من اللواء أشرف عطية بسرعة تنفيذ كافة الأعمال بهذه المشروعات وإنجازها وفقاً للبرامج المحددة لها دون أى تأخيرات لتحقيق المردود الإيجابى منها والوفاء بمتطلبات المنتفعين بها.

ولفتت نائب المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بمشروع الإسكان المتميز فسوف يتم بداية الأسبوع القادم تنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع للاجتماع بالمسئولين والشركات المنفذة للوقوف على معدلات التنفيذ وتقييم كافة الأعمال بالمرحلة الأولى سواء التشطيب الكامل أو النصف تشطيب ورصد أى ملاحظات للإسراع بتلافيها بهدف الانتهاء منها بشكل كامل وتسليم المنتفعين لهذه الوحدات السكنية بشكل مرحلى.

وأشارت الدكتورة غادة يحيى إلى أنه بالنسبة للإسكان الإجتماعى بجبل الزلط وإسكان الأولى بالرعاية بإدفو فقد تم توجيه الشركات المنفذة بالإنتهاء من توصيل المرافق الخاصة بهذه المشروعات، وإعداد حصر بأسماء المنتفعين الذين سيتم تخصيص وحدات سكنية، موضحة أنه تم التنبيه أيضاً على منفذى مشروع أبراج سما أسوان بسرعة الإنتهاء من تشطيب العمارات السكنية بنهاية الشهر الجارى حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوى .



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع