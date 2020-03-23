اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 10:54 م
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مسؤول صحى أمريكى : حدة كورونا ستشتد هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:45 م
مسؤول صحى أمريكى : حدة كورونا ستشتد هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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حذر رئيس هيئة خدمات الصحة العامة الأميركية جيروم آدمز، من أن حدة وباء كورونا المستجد ستشتد هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الناس فى شتى أنحاء البلاد لا يأخذون التهديد بجدية كافية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال آدمز خلال لقاء مع شبكة (NBC) الإخبارية الأميركية اليوم: "أريد من أمريكا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا"، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصاً الأصغر سناً، لا يلتزمون بإرشادات البقاء فى المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

كما عرّج فى حديثه على الشباب الذين يتجاهلون الإنذارات ويتدفقون على شواطئ كاليفورنيا ومن يقصدون منطقة ناشيونال مول الشهيرة في العاصمة الأميركية القريبة من البيت الأبيض، مؤكدًا أن على الجميع أن يتصرفوا على أنهم مصابون بالفيروس الآن، سواء باختبار أو من دون اختبار، وأن يفهموا أنهم قد ينقلوا المرض إلى شخص آخر أو قد تلتقطه من شخص آخر.

وأوضح في معرض رده على سؤال حول الضغط المتزايد على الرئيس دونالد ترامب لكي يستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام الشركات بتكثيف إنتاج الإمدادات الطبية الضرورية في جهود مكافحة الوباء، قال آدمز: إن الخطوة ليست ضرورية في هذه المرحلة.

وختم آدمز تصريحاته بالقول إن "النقطة المهمة الأخرى هو أننا لن نتجاوز هذه المشكلة من خلال أجهزة التنفس، الطريقة التي يمكن من خلالها وقف انتشار مرض معدٍ مثل الذي نواجهه، تكون عبر تدابير للتخفيف من حدته ومنع الناس من الإصابة به في المقام الأول".  


امريكا

صحه امريكا

الولايات المتحده

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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