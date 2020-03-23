اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:48 م
خالد صلاح
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مسؤولو مالية العشرين يسعون لتحرك مشترك فى مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:08 م
مسؤولو مالية العشرين يسعون لتحرك مشترك فى مواجهة كورونا أرشيفية
رويترز

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قالت الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة اتفقوا على وضع خطة عمل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراقبة أثر الوباء على الأسواق والأوضاع الاقتصادية عن كثب.

وقال بيان صدر عقب اجتماع افتراضي للمسؤولين إن قمة افتراضية عاجلة لزعماء دول المجموعة أُعلن مسبقا أنها ستكون خلال الأسبوع الحالي ستنعقد "في غضون أيام قليلة" لكنه لم يذكر موعدا محددا.

كان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،قال إنه على مجموعة العشرين النظر إلى الدول النامية من أجل تقديم الدعم لها، وذلك خلال كلمة له بشأن فيروس كورونا.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على قادة العالم التضامن والتنسيق لمجابهة الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قال إنه من المرجح أن يشهد العالم فترة ركود اقتصادي بسبب كورونا.

 

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن العالم في حالة حرب مع فيروس، مضيفاً أن مكافحة كورونا تتطلب عملا حاسما ومنسقا من القوى الاقتصادية الكبرى.


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مواجهه كورونا

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