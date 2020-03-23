مراقب الدولة في إسرائيل يتهم الحكومة بالتقصير فى مواجهة فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

نشر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو انجلمان، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن استعدادات الحكومة لتفشي الأمراض الوبائية في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، متهما الحكومة بالتقصير الشديد فى مواجهة الفيروس.

وكشف التقرير الرسمي الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن سلسلة من حالات الفشل والإخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل النظام الصحي في حال تفشي الأوبئة وتعرض حياة الإسرائيليين للخطر، ويتطرق التقرير الى الامراض المعدية والخطيرة مثل كورونا والحصبة والإنفلونزا والإيبولا.

وقال انجلمان في تقريره إن وزارة الصحة لم تقم بدورها بإعداد خطة عمل منتظمة لكل من الأمراض ، كما كشف التقرير عن النقص في الأسرّة "في المستشفيات وكذلك أجهزة للتنفس الاصطناعي. وتبين كذلك انه في حال انتشار وباء فان أكثر من 150 ألف مواطن سيضطرون الى المكوث في المستشفيات لتلقي العلاج، وأن أكثر من 25 شخصا سيخضعون للعلاج في وحدات العناية المكثفة وان 12500 شخص آخر سيحتاجون الى ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي".

يأتي ذلك فى وقت شكلت فيه وزارة الداخلية في إسرائيل طواقم خاصة تعمل على تطوير ابتكارات تكنولوجية ستستخدم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن بين الاختراعات التي تعكف هذه الطواقم على تطويرها برمجة تعمل بواسطة تقنية الاتصالات المعيارية لنقل البيانات عبر بلوتوث وشبكة انترنت لاسلكية.