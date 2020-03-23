اليوم السابع
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محافظ القاهرة للباعة بالعتبة: منع التجمعات فى مصلحة الجميع.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 03:52 م
محافظ القاهرة للباعة بالعتبة: منع التجمعات فى مصلحة الجميع.. صور جولة محافظة القاهرة فى العتبة
كتب سيد الخلفاوى

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طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الباعة والمترددين على منطقطى العتبة والموسكى، بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
 
وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال، خلال تفقده منطقتى الموسكى والعتبة عصر اليوم بعد رفع الباعة الجائلين منهما، الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.
 
كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتى الموسكى والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 


جولة محافظة القاهرة (1)
جولة محافظة القاهرة (1)

جولة محافظة القاهرة (2)
جولة محافظة القاهرة (2)

جولة محافظة القاهرة (3)
جولة محافظة القاهرة (3)

جولة محافظة القاهرة (4)
جولة محافظة القاهرة (4)

 

 


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فيروس كورونا

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