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محافظ الجيزة يكلف أيمن عتريس بالإشراف على حى الوراق

الإثنين، 23 مارس 2020 10:56 م
محافظ الجيزة يكلف أيمن عتريس بالإشراف على حى الوراق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف المهندس أيمن عبد الله عتريس، مدير جهاز المتابعة بمحافظة الجيزة ومن العاملين بدرجة مدير عام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للقيام بالإشراف على حى الوراق بجانب عمله.
 
كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف أشرف أحمد فرج الله من العاملين بدرجة مدير عام بوظيفة كبير باحثين بالمجموعة النوعية للقيام بأعمال رئيس حى الوراق لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
 
وفى سياق أخر أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الرهان الأكبر على وعى المواطنين وإدراكهم بمدى أهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم، ووجه راشد كلماته للمواطنين أثناء جولته بحى بولاق الدكرور وجنوب قائلا: "الرهان الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التى تمر بها بلدنا ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتاثر" .
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهودات التى تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا وذلك على كل الأصعدة والمستويات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ويتبقى فقط ادراك المواطن بمدى أهمية اتباعه كافة التعليمات للحفاظ على سلامه الجميع، مشيدًا باستجابة العديد من المحال بالغلق فى المواعيد المقررة في السابعة مساء من منطلق حفاظهم على سلامة المواطنين والحد من اى تجمعات مع توجيه حملات غلق وتشميع لغير الملتزمين.
 
وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ التدبير اللازم لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات إضافة الى حظر إقامة الأسواق الأسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون .
 
 
 
 

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