لصوص يسرقون جميع وجبات مواطنى الحجر الصحى من مطعم ببريطانيا

كتب محمد جمال

استغلت عصابة من اللصوص هدوء الشوارع فى بريطانيا بعد حالة العزلة التامة التى فرضتها بريطانيا لمنع تفشى كورونا، حيث قاموا باقتحام أحد المطاعم وسرقوا جميع الأطعمة والمشروبات التى كان يعدها المطعم للخاضعين للحجر الصحى المنزلى بالبلاد.

وأكد مدير الفندق وفقا "لديى ميل" أنه ألغى جميع الطلبات التى من المفترض أن ترسل إلى من يخضعون للحجر الصحى بسبب كورونا، وأشار" لا أعرف ماذا أفعل، فالزبائن منتظرين الوجبات وقاموا بدفع ثمنها" ، وحذر ريتشارد والتون ، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد من زيادة عنف العصابات خلال الأشهر القادمة بسبب عمليات الحظر.

وأعلنت بريطانيا ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 335 شخصا بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر حثت بريطانيا مواطنيها على البقاء فى منازلهم، وعدم الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى إطار مكافحة وباء كورونا.

وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك فى تغريدة له على (تويتر) اليوم الاثنين "يجب البقاء فى المنزل إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق لحماية جهاز الصحة لدينا في إطار جهودنا الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

وكان هانكوك قد صرح لهيئة (بي بي سي)، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يلتزم الناس والشركات بسياسات الإبقاء على التباعد الاجتماعي.