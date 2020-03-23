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غرفة الملابس الجاهزة: قرارات الرئيس الاقتصادية تنقذ الصناعة المصرية

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
غرفة الملابس الجاهزة: قرارات الرئيس الاقتصادية تنقذ الصناعة المصرية أشاد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة
كتب إسلام سعيد

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أشاد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالقرارات الاقتصادية  الاخيرة التي اصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا علي قطاع الصناعة وتلبي مطالب رجال الصناعة وفي مقدمتها توفير مليار جنية للمصدرين وخفض اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وتاجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 اشهر .
 
واضاف محمد عبد السلام ، أن تلك القرارات السريعة ستساهم في انقاذ صناعة الملابس الجاهزة بصفة خاصة من الانهيار خاصة انها صناعة كثيفة العمالة ويعمل بها مايزيد علي مليون ونصف عامل وان الغرفة تتابع التطورات داخل قطاع  الملابس والمفروشات علي مدار الساعة وتقوم بتقييم الموقف ميدانيا وقام مجلس ادارة الغرفة بعقد اجتماع طارئ واصدر العديد من المقترحات والتوصيات للعرض علي وزيرة التجارة والصناعة  للمساعدة في حل جميع المشكلات التي تعوق القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة تقدم الصناعة الوطنية بشكل عام وما تمر به صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.
 
واكد رئيس الغرفة ، على أن من أهم التوصيات الاضافية للغرفة مد فتره الشحن مع السماح المؤقت بالرجوع للنظام القديم حتي الإنتهاء من تداعيات الوضع الحالي. تخفيض بعض الرسوم التي أصبحت تمثل عبء علي الشركات مثل رسوم الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك ، ورسوم عبور الطرق الخاصة بالحاويات حتي الإنتهاء من الوضع الحالي وايضا إعفاء كافة الشحنات الواردة إلي المواني المصرية والتي تم الإتفاق عليها في وقت سابق والمتوقع وصولها خلال الـ90 يوماً القادمة من كافة الرسوم التي سوف تفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.وتطبيق ﺁلية لتأجيل سداد ضريبة المبيعات، و تخفيض او اعفاء المصانع العامله في المناطق الحرة العامة من الرسوم المقررة لحين انتهاء الازمة  الحالية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة للمنتجين ورد المبالغ الضريبية المحتجزة للمصدرين تخفيفاً عن أصحاب الأعمال.
ودعا محمد عبد السلام ، أصحاب المصانع الي الادراك الصحيح للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد القومي واهمية التكاتف في هذه المرحلة وتحمل بعض التبعات والاعباء وعدم تشريد العاملين والذي قد يهدد الإقتصاد الوطني والسلم والأمن الإجتماعي .وان الغرفة لن تتوقف عن تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية .
 
 
 
 
 

غرفة الملابس

صناعة الملابس

قرارات السيسي

اتحاد الصناعات

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