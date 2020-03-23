اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غادة والى ترفع الوعى بمواجهة كورونا بإعادة تغريدة لمدير منظمة الصحة العالمية

الإثنين، 23 مارس 2020 01:34 ص
غادة والى ترفع الوعى بمواجهة كورونا بإعادة تغريدة لمدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة غادة والى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، على رفع الوعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأعادت الدكتورة غادة، تغريدة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام الصحة العالمية، التي ظهر فيها وهو يوضح كيفية غسيل الأيدى الصحيح كأحد الإجراءات التى يمكن اتخاذها للحماية نفسك من فيروس كورونا COVID19".

غادة والى
غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، قد طالبت المنظمة الدولية بالسماح للمنظمة فى فيينا ببقاء الموظفين فى المنازل للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الدكتورة غادة، فى تغريده لها عبر حسابها الرسمى على تويتر: " البقاء فى المنزل للمساعدة فى احتواء فيروس كوفيد 19، فى تضامن وانسجام مع سياسة البلد المضيف". وتابعت والى، أطلب من الأمم المتحدة ومقرها فى النمسا، بقاء الموظفين والعمل من المنزل مع استثناء الموظفين المهمين، حتى نتجاوز معا هذه المحنة".

وكانت الدكتورة غادة والي، أصدرت تعليمات ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الى الدول الأخرى فى مهام عمل وأنشطة ميدانيه ومنع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من اجراءات احترازية تبدأ من يوم الاثنين بإغلاق تدريجى للمدارس بعد أن تم ايقاف الدراسة فى الجامعات.

كما تم تطوير خطط العمل البديلة وسيتم اختبار إدارة العمل عن بعد، كما أخطرت "غادة والى" الخارجية النمساوية بالإجراءات التى تم اتخاذها فى اطار تنسيق الجهود الخاصة بمنع انتشار الفيروس الذى ترتفع اعداد المصابين به يوميا فى العديد من الدول الأوروبية.

 

 


كورونا

غادة والى

الامم المتحدة

فيروس كورونا

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غادة والى فى تهنئتها بأعياد النوروز: احتفال العام فى ظروف صعبة بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:23 م

غادة والى: "الفيروسات والخوف معديين كذلك الهدوء نحن نقرر أيهما سينتشر"

الخميس، 19 مارس 2020 11:28 ص

غادة عادل تنتهى من مشاهدها فى "كباريه" بالمقطم من أجل "ليالينا"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 ص

غادة والى: العمل بالمنزل ينطلق من مسئولية مشتركة لحماية أنفسنا والآخرين

الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 ص

غادة والى تطالب الأمم المتحدة بتشغيل موظفيها من المنزل تجنبا لانتشار كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة