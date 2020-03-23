اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 10:53 م
خالد صلاح
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عمدة تورونتو يعلن حالة الطوارئ فى مدينته بسبب تفشى وباء كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:41 م
عمدة تورونتو يعلن حالة الطوارئ فى مدينته بسبب تفشى وباء كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن عمدة مدينة تورونتو، جون تورى، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ فى مدينته بسبب تفشى وباء "كورونا" المستجد، وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى أكد فيه مسؤولو الصحة العامة فى أونتاريو تسجيل 78 حالة جديدة لفيروس "كوفيد-19"، مما رفع إجمالى الحالات فى المقاطعة إلى 503.
 
ويمنح إعلان حالة الطوارئ السلطة لاتخاذ قرارات دون تصويت المجلس، وقال تورى إن هذه الخطوة ستسمح للمدينة "بالوصول إلى الموارد فى الوقت المناسب".
 
وأصبحت تورنتو مركزًا لحالات الإصابة بالفيروس فى مقاطعة أونتاريو، وقالت هيئة الصحة العامة، فى تورنتو، إن هناك 220 حالة إصابة بالفيروس تم الإبلاغ عنها فى تورونتو حتى بعد ظهر أمس الأحد، فى حين أن العديد من الحالات الأخرى فى منطقة تورونتو الكبرى المحيطة بها.
 

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حاله الطوارئ

كورونا

فيروس كورونا

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