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علماء: وفاة أكثر من 35 ألف فى بريطانيا ما لم تفرض إجراءات أكثر صرامة ضد كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 07:03 م
علماء: وفاة أكثر من 35 ألف فى بريطانيا ما لم تفرض إجراءات أكثر صرامة ضد كورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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حذر العلماء اليوم من أن الحكومة البريطانية يجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار فيروس كورونا،  والحيلولة دون قتله ما بين 35 ألف و 70 ألف بريطاني، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وقال الباحثون إن الإستراتيجية الحالية للإبعاد الاجتماعي والعزلة الذاتية لن تكون كافية لمنع عشرات الآلاف من الوفيات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.

 

تقدر الدراسة ما تسميه "الوفيات الزائدة" التي يسببها كوفيد 19 لدى كبار السن الذين يعانون من حالة طبية كامنة، ويستند إلى السجلات الصحية التابعة لخدمة الصحة الوطنية لـ 3.8 مليون بالغ في إنجلترا ويخلص إلى أنه لا يتم عمل ما يكفي لحماية وحماية الأشخاص الضعفاء.

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى، الأحد عن خطة "لحماية" 1.5 مليون شخص ممن اعتبروا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مع جلب الجيش للمساعدة في تزويدهم بالغذاء والدواء الأساسيين.

 

وقال فريق الأطباء والإحصائيين وعلماء الأوبئة من جامعة لندن كوليدج، ومستشفى جامعة لندن كوليدج، وجامعة كامبريدج، وبحوث البيانات الصحية بالمملكة المتحدة، إنه بدون تدابير قمع قوية يمكن أن يموت المزيد من الناس.

 

وقال خبير في علوم البيانات السريرية: "تتبع حكومة المملكة المتحدة حاليًا سياسة قمع جزئي للتباعد الاجتماعي على مستوى السكان، إلى جانب عزل الحالات في المنزل ، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات، ولكن هذا غير إلزامي حاليًا، وتشير دراستنا إلى أن الحكومة يجب أن تنفذ قمعًا أكثر صرامة على مستوى السكان لتجنب ليس فقط الوفيات الفورية ولكن أيضًا الوفيات الزائدة على المدى الطويل."

 

وتحذر الدراسة من أن جائحة كورونا قد تتسبب في وفيات بين المصابين وكذلك غير المصابين الذين يعانون من حالات كامنة بسبب التأثير على حياتهم وعدم قدرة خدمة الصحة الوطنية على رعاية احتياجاتهم.

 

 


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كورونا فى بريطانيا

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