ضبط صالة بلياردو فى أسوان تغلق الأبواب من الخارج وتعمل فى الداخل

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بالمرور الميدانى المفاجئ على مركز ومدينة كوم أمبو ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجدوذلك لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال والمنشآت بكوم أمبو.

وشملت جولة نائب محافظ أسوان مناطق المطحن والألبان والإسكان والبيارة والشطب وعزبة حجاجى ، بجانب شارع بورسعيد والسبعين، وذلك بحضور متطوعين من حملة معاً ضد الكورونا بأسوان لمتابعة تنفيذ القرار بعد الساعة السابعة مساءاً بإغلاق المطاعم والكافيهات وأماكن التجمعات من قاعات الأفراح والمولات التجارية، وما يماثلها من منشآت.

وخلال جولتها وصل لها شكوى بوجود أحد صالات " البلياردو " بها تجمع لعدد من الشباب ، وأن أبواب المحل مغلقة من الخارج على من بداخله ، وبعد التأكد من الشكوى بالمرور على المكان، قامت نائب المحافظ بإستدعاء رئيس المدينة وشرطة المرافق ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة فى التعامل مع مثل تلك الحالات بتشميع المحل بالشمع الأحمر ، وتحرير محضر ضدصاحبه.

كما لاحظت غادة يحيى خلال جولتها بمنطقة البيارة تواجد تجمع لمجموعة من الشباب حيث إستوقفت جولتها لإعطاء بعض النصائح الوقائية حول أزمة إنتشار كورنا كوباء عالمى ودور الفرد فى حماية نفسه ووطنه بالبعد عن التجمعات والحرص على سلامة أسرته ووطنه وإنصرف التجمع.