اليوم السابع
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صور.. وضع كولدرات بها مواد للتعقيم وحملة تطهير بقرية كوم الاشراف بالشرقية

الإثنين، 23 مارس 2020 04:01 م
صور.. وضع كولدرات بها مواد للتعقيم وحملة تطهير بقرية كوم الاشراف بالشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مدينة أبوحماد
الشرقية - فتحية الديب - حمدى عبد العظيم

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وضع الدكتور جلال عبد الكريم ،رئيس مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، كوليدرات بها مواد للتعقيم، أمام مداخل ومخارج ديوان عام مجلس المدينة، وذلك للتأكد من التعقيم اللازم للمواطنين والموظفين منعا لانتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك للتأكد من التزام العاملين والمواطنين بأعمال النظافة العامة، لكثره عدد المترددين علي المكان مع الإجراءات الأخري التي اتخذتها الدولة، من تخفيض عدد العاملين وساعات العمل وما تقوم به الدولة من اجراءت إحترازية ووقائية حفاظا عليسلامه المواطنين. 

وفي سياق متصل، حرص رئيس مركز ومدينة أبوحماد، علي متابعة سير العمل بالموقف الجديد للمدينة، للوقوف على ماتم انجازه من أعمال وتسريع العمل ضمانا لدخول الخدمة في أقرب وقت حيث تابع أعمال تمهيد ووضع الطبقة السفلي لإأرضية الموقف وتمهيد وتصليح التربة بالاضافة إلي متابعة باقي الأعمال والتي تسري جميعها علي التوازي دون توقف، وحرص علي مؤازرة العاملين ومشاركتهم الأعمال لحثهم علي بذل مزيد من الجهد والتعب وتقديرا لما يبذلونه من تنفيذ العمل علي الوجه الأمثل.

كما كلف رئيس مجلس مدينة أبوحماد، مسؤل الموافق بالمجلس بضرورة الإنتهاء من  الأعمال بالموقف علي وجه السرعة تمهيد لدخول السيارات وذلك للقضاء علي المواقف العشوائية والقضاء علي مشكلة، تكدس السيارات بوسط المدينة.

كما قاد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة التطهير والتعقيم بقرية كوم الأشراف التابعة للوحدة المحلية بأم الزين شملت الحملة والمهندس محسن محمد رئيس وحدة أم الزين المحلية والدكتورة أميرة مراد أسعد مدير الادارة الصحية بالقنايات ووحدة ناقلات الأمراض بإدارة القنايات الصحية برئاسة المهندس على على بهلول .

وقال سامى عبد الحميد عطية أحد أهالى القرية وصاحب المبادرة أنه تم تطهير وتقيم مساجد القرية ومدرسة كوم الأسراف الابتدائية والإعدادية والمعهد الدينى الأزهرى وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية ومداخل وحوائط القرية ومخابز العيش وصالونات الحلاقة ودار مناسبات ومضيفة القرية .

وأضاف أن التعقيم والتطهير شمل توابع القرية وتم تطهير شوارع ومنازل عزبة أباظة وعزبة الحاج على سليمان.

وقال رئيس الوحدة المحلية بأم الزين أنه جاري تطهير باقي قرى الوحدة المحلية ومبنى الوحدة والمبانى والمنشآت الحكومية والمساجد .

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

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اهالى القرية
اهالى القرية

 

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