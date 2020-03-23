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صور.. محافظة جنوب سيناء تستكمل تطهير الفنادق والمنشآت السياحية

الإثنين، 23 مارس 2020 10:33 ص
صور.. محافظة جنوب سيناء تستكمل تطهير الفنادق والمنشآت السياحية التطهير
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه في اطار تعليمات ومتابعة وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة والوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع غرفة الفنادق وغرفة السياحة وجمعية المستثمرين بشرم الشيخ قامت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء بإجراء استكمال عمليات التطهير والرش للفنادق والمنشآت السياحية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويتابع محافظ جنوب سيناء إجراءات التطهير لجميع الفنادق والمنشات السياحية والحكومية أولا بأول.

ومن جانبة نفي الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ما تم تداوله علي صفحات التواصل الإجتماعي بشأن إنتهاء أعمال الحجر الصحي للعاملين بأحد الفنادق مؤكدا إستمرار الحجر الصحي للعاملين وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة المقررة في هذا الشأن، وتهيب المديرية بالمواطنين إستقصاء الخبر من مصادرة الرسمية وتوخي الدقة والحذر في مثل هذه الشائعات.

كما دعا الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة أبناء المحافظة بإتباع قواعد الحيطة والحذر خلال صرف الراتب خوفا من التكدس أمام ماكينات الصرافة، مناشدا إياهم ضرورة لبس الكمامة والجوانتي خلال صرف الراتب وترك مسافة لاتقل عن متر مع ضرورة رش مطهر علي مكان مفاتيح الصرافة قبل الإستخدام منعا لإنتشار العدوي، مؤكا ضرورة التخلص الآمن للجونتي والكمامة بعد الإستخدام كما ناشد المواطنين ضرورة إلتزام المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوي.

 

 

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مدينة شرم الشيخ

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