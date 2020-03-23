صور.. توزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بكليات جامعة بنها

القليوبية نيفين طه

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه في اطار حرص الجامعة علي التعاون المشترك مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الجامعة بالاستعانة ببعض الملصقات التي تشير الي كيفة ارتداء الماسك الطبي وكذلك بعض الملصقات الدالة علي تعريف الفيروس وكيفية غسيل الايدي بالمطهرات وكيفة ان تحمي من حولك عند الاصابة.

وقالت مصطفى ان هذا يأتى في اطار مشاركة وحدة ادارة الازمات والكوارث بالجامعة برئاسة الدكتور ابراهيم راجح وأيضا وحدة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في التصدي لفيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطرة علي المجتمع ككل وكيفية الوقاية منه

من ناحية اخرى قامت لجنة التطوير والتوعية المنبثقة من وحدة الازمات والكوارث بجامعة بنها بمحافظة القليوبيةبتوزيع الملصقات علي ادارة الجامعة والكليات والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية وذلك كنوع من التوعية والتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه والتعامل مع أي حالة مشتبة بيها

وفي سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .



توزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بكليات جامعة بنها



توزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بكليات جامعة بنها



توزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بكليات جامعة بنها



توزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا بكليات جامعة بنها