صور.. تموين الأقصر تعلن ضبط وتحرير 16 مخالفة فى حملات بالمخابز والأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملات تموينية مكثفة بمراكز إسنا وأرمنت والأقصر لمتابعة العمل بالمخابز والأسواق، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإطمئنان على توفر السلع والخضر والفواكه والخبز البلدي، وعدم وجود زحام على المخابز وتوفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 16 مخالفة بالمخابز، و21 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بمحال السوبر ماركت ومحال بيع المستلزمات الطبية، و2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و2 مخالفة منتجات مجهولة المصدر، كما تم ضبط 100 كيلو سكر تموينى، و100 عبوة عطور مجهولة المصدر العبوة 100 ملل، و2 شيكارة ملح كيماوى مدعم بدون فواتير

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن كافة السلع متوافرة بكميات كافية مؤكداً أنه لا داع للتزاحم فى طوابير أو تجمعات بشرية وذلك حفاظاً على حياة المواطنين وتجنباً لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، صباحاً جولة برفقة المهندس عاصم أبوحساب وكيل المديرية ومفتشى التموين بالمديرية لمتابعة العمل بالمخابز والأسواق، وذلك ضمن خطط وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإطمئنان على توفر السلع والخضر والفواكه والخبز البلدي، وعدم وجود زحام على المخابز وتوفر السلع بأسعار مناسبة، والإعلان عن الأسعار.

وخلال جولة قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز بمحافظة الأقصر، إلتقوا بعدد من المواطنين للتعرف على رأيهم في الأسعار وجودة الخبز المدعم، بهدف التأكد من تقديم أفضل خدمات تموينية لكافة المواطنين والأهالى بمحافظة الأقصر، حيث صرح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه يجرى مواصلة الحملات بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والإدارات التابعة للمديرية.



1 تموين الأقصر تعلن ضبط وتحرير 16 مخالفة فى حملات بالمخابز والأسواق



2 الحملات التموينية تطمأن على توافر السلع