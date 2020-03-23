"صحة بورسعيد" تنفى ظهور حالتين كورونا بين عمال أحدى المصانع

بورسعيد – السيد فلاح

قال بيان لمحافظة بورسعيد، إن مديرية الصحة بالمحافظة، تنفى ما تردد حول ظهور حالتين ثبت إيجابية حالتهم بإحدي مصانع بورسعيد، وأهابت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات التي تهدف إلي إثارة الرآي العام وبث القلق لدي المواطنين وطمث الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها والتي كانت محل إشادة من الجميع.

كما أهابت مديرية الصحة ببورسعيد، المواطنين بالالتزام بمسئولياتهم تجاه وطنهم بالبعد عن التجمعات والتزام بالتواجد بالمنزل وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوي كإجراءات احترازية.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قرر إغلاق 5 مصانع بمنطقة الاستثمار، لمدة 15 يومًا، ولحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون الكامل مع كلية طب بورسعيد بقيادة الدكتور خالد صبري، عميد الكلية بتوفير أطباء الامتياز بغرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم لتلقي البلاغات والتعامل معها.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع رؤساء الأحياء ما تم فيما يتعلق بتنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهى والمطاعم والكافتيريات ومتابعة الحملات المستمرة فى تطبيق القرار منعًا لنشر العدوى بين المواطنين كإجراء وقائى ضد الفيروس المستجد، وشدد على الاستمرار فى توعية المواطنين بعدم الذهاب للأسواق إلا فى حالة الضرورة وعدم التكدس أمام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصًا على الأمن والسلامة العامة للوطن.

وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين بأهمية الحدث الذي تشهده مصرنا وضرورة الالتزام بتعليمات الأجهزة التنفيذية.