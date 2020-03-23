رئيس وزراء فرنسا: الإغلاق نتيجة كورونا يستمر أسابيع عدة

رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الاثنين، إن الإغلاق المفروض فى فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا قد يستمر عدة أسابيع أخرى مشيرا إلى أن الحكومة تشدد الإجراءات بدرجة أكبر.

ولم يستبعد رئيس الوزراء فرض أوامر حظر تجول فى كل مدينة لكنه قال، إن القرار في ذلك يرجع للسلطات المحلية.

وتطبق عدة مدن حظر التجول بالفعل منها نيس الواقعة على البحر المتوسط.

وأعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل فرنسا 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة لـ 860 حالة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن كل فرنسا تدعم العاملين فى الحقل الطبى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.