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رئيس وزراء فرنسا: الإغلاق نتيجة كورونا يستمر أسابيع عدة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:06 م
رئيس وزراء فرنسا: الإغلاق نتيجة كورونا يستمر أسابيع عدة إدوار فيليب
رويترز

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قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الاثنين، إن الإغلاق المفروض فى فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا قد يستمر عدة أسابيع أخرى مشيرا إلى أن الحكومة تشدد الإجراءات بدرجة أكبر.

ولم يستبعد رئيس الوزراء فرض أوامر حظر تجول فى كل مدينة لكنه قال، إن القرار في ذلك يرجع للسلطات المحلية.

وتطبق عدة مدن حظر التجول بالفعل منها نيس الواقعة على البحر المتوسط.  

وأعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل فرنسا 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة لـ 860 حالة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن كل فرنسا تدعم العاملين فى الحقل الطبى فى مواجهة  انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد ماكرون، نعمل على حماية المشردين من تداعيات تفشي كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشى كورونا.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

 


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