اليوم السابع
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ذكرى ميلاد ورحيل 4 علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل بينهم مكتشف مضاد الهستامين

الإثنين، 23 مارس 2020 03:01 م
ذكرى ميلاد ورحيل 4 علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل بينهم مكتشف مضاد الهستامين دانيال بوفه مكتشف مضاد الهستامين
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الإثنين 23 مارس ذكرى ميلاد ورحيل 4 من العلماء والمشاهير الحاصلين على جائزة نوبل فى مجالات مختلفة وهم: "لودنيج كويد، دانيال بوفه، فريدريك هايك، هرمان شتاودنجر"، وفيما يلى سيرة مختصرة عن لكل منهم:
 

دانيال بوفه

 

 
ولد دانيال بوفه فى مثل هذا اليوم 23 مارس 1907، وهو عالم أدوية إيطالي سويسري المولد ، حصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1957 لاكتشافه عقاقير تثبط عمل بعض النواقل العصبية. 
 
كما اكتشف دانيال بوفه مضادات الهستامين عام 1937، وشملت أبحاثه أيضاً أبحاثاً عن العلاج الكيميائي وعقاقير السلفا والجهاز العصبي الودي، وغير ذلك من مجالات دوائيات الجهاز العصبي، وتوفى دانيال بوفه فى 8 أبريل 1992.
 

لودنيج كويد

 

 
ولد ناشط السلام الألمانى لودنيج كويد فى مثل هذا اليوم 23 مارس 1858، وعرف بنقده اللاذع تجاه القيصر الألماني فيلهلم الثانى، وحاز عام 1927 على جائزة نوبل للسلام،  عند وصول أدولف هتلر إلى الحكم عام 1939 هرب إلى سويسرا واستقر في جينيف. توفي فى المنفى بسويسرا فى 4 مارس عام 1941 عن عمر يناهز 83 عاماً.
 

فريدريك هايك 

 

 
ولد فريدريك هايك في فيينا فى 8 مايو 1899، كان اقتصادي ومنظر سياسى، عرف بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أساس السوق الحر ونقده للفكر الاشتراكي والجماعي خلال أواسط القرن العشرين. 
حصل فردريك هايك على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 م مناصفة مع منافسه الأيديولوجي، جونار ميردال لعملهما في مجال نظرية المال والدورة الاقتصادية ومجالات أخرى، كما حصل هايك على وسام الحرية الرئاسي عام 1991.
 

هرمان شتاودنجر

 

 
ولد الكيميائي الألماني هرمان شتاودنجر فى مثل هذا اليوم 23 مارس 1881.
 
فى عام  1926 بدأ شتاودنجر التدريس في جامعة فرايبورج، وفى عام 1934 حاول الحصول على الجنسية السويسرية فقام مارتن هايدجر بالوشاية به إلى عميد الجامعة.
 قام شتاودنجر بسلسلة من البحوث القيمة في كيمياء الجزيئات الكبيرة خاصة على الجزيئات المتراكبة أو المعقدة مثل السيليولوز والمطاط مما كان له أثر كبير في تطوير صناعة اللدائن، وحصل فى عام 1953 على جائزة نوبل في الكيمياء، وتوفى فى 8 سبتمبر 1965.
 

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علماء حصلوا على جائزة نوبل

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