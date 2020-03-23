اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"حقوق الإنسان" اليمنية تدعو لإيقاف حكم الإعدام بحق عضو بالطائفة البهائية

الإثنين، 23 مارس 2020 08:22 م
"حقوق الإنسان" اليمنية تدعو لإيقاف حكم الإعدام بحق عضو بالطائفة البهائية وزير حقوق الإنسان اليمنى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر  كافة المنظمات الحقوقية وناشطي  حقوق الإنسان  وكافة وسائل الإعلام  إلى إدانة أحكام الإعدام  الصادرة  من  المحكمة الغير الشرعية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء  بحق  عضو الطائفة  البهائية  في اليمن  المواطن البهائي  حامد بن  حيدرة   ومصادرة ممتلكات الاخوة في الطائفة البهائية.   
 
وأضاف وزيرحقوق الإنسان، من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، انه في الوقت الذي  العالم يحاول أن  يلملم شتات أمرهم وتوحيد الناس لمواجهة اخطر ‎جائحة تكتسح الكوكب  ‎تستمر مليشيات الحوثي  في إصدار احكام جائرة لارضاء ‎الايراني، لإعدام اخواننا البهائيين ، مؤكدا بان هذه الجماعات  ترتكب  انتهاكا  صارخا  لكل الأعراف اليمنية والقانون الدولي لحقوق الانسان. مشيرا ان مليشيات الحوثي  تصادر  الحق في حرية العقيدة وحقوق الملكية الخاصة  .
 
وكانت جماعة الحوثى احتجزت أحد أعضاء الطائفة البهائفية، واصدرت بحقه حكما بالإعدام.
 

حقوق الانسان

اليمن

البهائيين

الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة