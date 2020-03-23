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تحدى الخير.. محمد الجارحى يتكفل بـ1000 أسرة ويتحدى 12 شخصا.. من هم؟.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:46 م
تحدى الخير.. محمد الجارحى يتكفل بـ1000 أسرة ويتحدى 12 شخصا.. من هم؟.. فيديو محمد الجارحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى
كتب محمد رضا

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أعلن محمد الجارحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى، والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، قبوله خوض مبادرة "تحدى الخير" التى أطلقتها جمعية رسالة، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين والكثير من نجوم المجتمع، بهدف إعانة الأسر المتضررة من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على المعيشة، بعد تضرر عدد كبير من العمالة غير المنتظمة بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار المرض القاتل.

 

ونشر محمد الجارحى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، وقال: "كل الشكر والتقدير لمن اختارنى من أصدقائى سيف زاهر، ومحمد فضل، وشريف عبد الفضيل، وأحمد دياب، وعمر الغنيمى.. لقبول تحدى كفالة عدد من الأسر المصرية التى تضررت جراء الاجراءات الاحترازية الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا"، مضيفًا "وبالتالى فقد قبلت التحدى، وأعلن كفالة 1000 أسرة.. آملا من وراء ذلك التخفيف عن كاهل هذه الأسر.. ورجائى أن يبقى أهلنا هؤلاء فى البيت حتى نتمكن من حماية أنفسنا وأهلنا من انتشار الفيروس".

 

وأضاف أن "مجموعة حديد الجارحى ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية تعلن عن توزيع عدد 126.000 كرتونة مواد غذائية فى خلال شهر من الآن، وذلك قبل شهر رمضان بالتنسيق مع جمعية الأورمان"، لافتًا إلى أن هذا مساهمة من المجموعة فى دعم الأسر المستحقة فى عدد من محافظات الجمهورية.

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وتابع محمد الجارحى، "وأخيرًا بتحدى.. محمد السلاب، ومحمد مظلوم، ومحمد الرشيدى، وأيمن شريف، ومن الرياضيين، أحمد حسن، ومتعب، وحازم إمام، وميدو، وخالد بيبو، ومن الفنانين، أحمد فهمى، وأحمد رزق، أحمد السعدنى".

 

ويشار إلى أنه فى إطار المسئولية المجتمعية والدور الوطنى لرجال الأعمال، وتماشياً مع سياسات الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، كان قد قرر محمد الجارحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى، منح السيدات العاملات بمصانع وشركات المجموعة أجازة مدفوعة الأجر دون التأثير على حوافزهم،بدءاً من اليوم وحتى نهاية شهر مارس، وذلك تقديراً لظروف النساء العاملات، ودعماً لخطة الدولة إجراءاتها الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصاً من إدارة المجموعة على مصلحة أبناء العاملات إنطلاقاً من إيمان إدارة المجموعة بمحورية دورة الأم العاملة داخل أسرتها فى ظل تلك الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

 


محمد الجارحى

فيروس كورونا المستجد

تحدى الخير

كوفيد 19

جميعة رسالة

حزب مستقبل وطن

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