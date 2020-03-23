اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 09:08 ص
خالد صلاح
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تايلاند تعلن 122 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 ص
تايلاند تعلن 122 حالة إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بانكوك (رويترز)

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قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، فى مؤتمر صحفى إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

 

وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفى انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

 

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشى المرض فى حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين فى المستشفيات.

 

 


تايلاند

أخبار تايلاند

122 حالة إصابة جديدة

كورونا

تفشى كورونا

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