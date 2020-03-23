تايلاند تعلن 122 حالة إصابة جديدة بكورونا

بانكوك (رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، فى مؤتمر صحفى إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفى انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشى المرض فى حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين فى المستشفيات.