بورصة الدواجن بالقليوبية: استقرار السعر عند 27 جنيها للكيلو من المزرعة

القليوبية نيفين طه

أكد مجدي نجاح المدير التنفيذى لبورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية، استقرار سعر كيلو الدواجن بالمزرعة عند 27 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار يحددها الاتحاد الاشتراكى للدواجن بالقاهرة حسب حاجة السوق والمنتج المطروح بالأسواق ليتم توفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد مما يسمح بتوفير ما يكفي المواطنين بأسعار متناسبة لهم.

وأشار المدير التنفيذي لبورصة الدواجن بالقليوبية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة قد يزيد عنه من 2 إلي 3 جنيهات حتي يصل لصاحب المحل لبيعه للمواطنين، وتلك الزيادة تختلف من تاجر لأخر.

وأشار المدير التنفيذى لبورصة الدواجن بمحافظة القليوبية، أن تكالب المواطنين علي شراء السلع الغذائية أو منتجات اللحوم بشراهه يتسبب في زيادة الأسعار، وأوضح مدير البورصة بالقليوبية، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة، يرجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، بسبب فيروس "كورونا" وشراهه المواطنين علي الشراء مما يشجع بعض التجار علي الجشع والتلاعب بالأسعار، فضلا عن حرمان مواطنين آخرين من شراء ما يحتاجونه بسب زيادة الأسعار وعدم توافر السلع الغذائية المحتاجين إليها، مشيرا إلى أن جميع السلع الغير تموينية فى حالة صعود وهبوط دائما، ويجرى تحديد السعر وفقا للعرض والطلب، وأنه في الفترة الحالية أسعار السلع في حالة تذبذب والأسعار ليست ثابتة، مؤكدا أن السلع الغذائية والمنتجات الحيوانية، استقرت بدءا من اليوم مع انخفاض الأسعار لتلك السلع .

وطالب مدير بورصة الدواجن، المواطنين، بشراء احتياجاته المعتادة فقط، والتي ستعمل على دفع الأسعار للرجوع إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا،مشيرا إلى أن سوق الدواجن بالقليوبية مزارع تربية الدواجن بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها .