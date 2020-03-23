اليوم السابع
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بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

الإثنين، 23 مارس 2020 01:36 م
بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 5.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.99%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموع جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%.
 
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن تغيير موقع اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس الجارى، إلى مقر الشركة الرئيسى والكائن فى برج السيف، وذلك نظراً للظروف الراهنة بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
فيما أعلن البنك الأهلى المتحد، عن تأجيل إجراءات العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى، وذلك بسبب تعطيل الأعمال فى الكويت حتى يوم الأحد الموافق 12 إبريل، وبالأخص تلقى استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت إلى حين استئناف العمل، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمنى المعدل لبدء استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت ولتنفيذ العرض المعلن عنه فى مستند العرض فى وقت لاحق.
 
وتقدمت "بيتك" بطلب رسمى من مصرف البحرين المركزى بإعفاء فيما يتعلق بتأجيل إجراءات العرض، نظراً للظروف الاستثنائية، ولذا لن يتم تعليق التداول على أسهم البنك الأهلى المتحد.
 

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