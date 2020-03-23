"بالله عليكم الزموا بيوتكم.. نعدى الخطر".. دعوة وكيل صحة سوهاج للمواطنين.. فيديو

وأضاف أن الأعداد لو أرتفعت ستكون هناك مشكلة كبيرة والوضع سيكون صعب الـ 15 يوما القادمة هي الفيصل أما القضاء على المرض وإما ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الصين اليوم أعلنت عن 46 حالة إصابة جديدة وعددهم مليار وأكثر من 200 مليون ودى حالة الإصابة وحالات الوفاة 6 فقط لما نقارن تلك الحالات بحالات الوفاة بإيطاليا والتي وصلت 651 وفاة في إيطاليا محتاجين نكون نموذج، وتابع :" الصين الدولة قدمت كل ما لديه ويبقى المواطن الذى يجب أن يلتزم ويشعر بالخطر.

وكانت شهدت محافظة سوهاج اليوم وتحديدا من قرية شطوره دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج أستمرار حملة تحدى الخير التي كان قد أطلقها شباب القرية يوم الخميس الماضى والتي كانت قد بدأت بأعمال تطهير وتعقيم المساجد والتي أستمرت حتى الجمعة وبعدها بدأت الحملة إستكمال أعمالها بتطهير المصالح الحكومية يومى السبت والأحد واليوم بدأت الحملة أعمال التطهير للشوارع وواجهات المنازل بالقرية.

اليوم السابع قام برصد أعمال الحملة من خلال البث المباشر لأعمالها ويقول عمر الكودى أحد الشباب المشاركين في الحملة أننا قمنا بالإشتراك مع الوحدة المحلية في أعمال التطهير لحماية أهل القرية من فيروس كورونا والوقوف بجانب الحكومة في محاربتها للفيروس وأننا نستخدم في ذلك مطهارات الكلور والتي تبرع بها الأهالى لمساعدتنا في إستكمال أعمال التطهير.