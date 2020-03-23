اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بالله عليكم الزموا بيوتكم.. نعدى الخطر".. دعوة وكيل صحة سوهاج للمواطنين.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 11:02 م
"بالله عليكم الزموا بيوتكم.. نعدى الخطر".. دعوة وكيل صحة سوهاج للمواطنين.. فيديو وزارة الصحة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بضرورة الالتزام والتواجد داخل المنازل خاصة بعد أن قامت الحكومة بإيقاف الصلوات داخل الكنائس والمساجد وإيقاف المدارس والجامعات وخفضت العمالة داخل المصالح لمواجهة اتنشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الدول التي لم تلتزم بما ندعو إليه بالإلتزام بالبيوت.

وأضاف أن الأعداد لو أرتفعت ستكون هناك مشكلة كبيرة والوضع سيكون صعب الـ 15 يوما القادمة هي الفيصل أما القضاء على المرض وإما ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الصين اليوم أعلنت عن 46 حالة إصابة جديدة وعددهم مليار وأكثر من 200 مليون ودى حالة الإصابة وحالات الوفاة 6  فقط لما نقارن تلك الحالات بحالات الوفاة بإيطاليا والتي وصلت 651 وفاة في إيطاليا محتاجين نكون نموذج، وتابع :" الصين الدولة قدمت كل ما لديه ويبقى المواطن الذى يجب أن يلتزم ويشعر بالخطر.

 

وكانت شهدت محافظة سوهاج اليوم وتحديدا من قرية شطوره دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج أستمرار حملة تحدى الخير التي كان قد أطلقها شباب القرية يوم الخميس الماضى والتي كانت قد بدأت بأعمال تطهير وتعقيم المساجد والتي أستمرت حتى الجمعة وبعدها بدأت الحملة إستكمال أعمالها بتطهير المصالح الحكومية يومى السبت والأحد واليوم بدأت الحملة أعمال التطهير للشوارع وواجهات المنازل بالقرية.

اليوم السابع قام برصد أعمال الحملة من خلال البث المباشر لأعمالها ويقول عمر الكودى أحد الشباب المشاركين في الحملة أننا قمنا بالإشتراك مع الوحدة المحلية في أعمال التطهير لحماية أهل القرية من فيروس كورونا والوقوف بجانب الحكومة في محاربتها للفيروس وأننا نستخدم في ذلك مطهارات الكلور والتي تبرع بها الأهالى لمساعدتنا في إستكمال أعمال التطهير.

ووجه الكودى رسالة إلى الأهالى بمحافظة سوهاج بضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة من أجل البقاء في المنازل وعدم الخروج للشوراع للحد من إنتشار الفيروسات بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية حتى نقضى على الفيروس تماما.

 


سوهاج

صحة سوهاج

كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

وكيل صحة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة