انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

كتب ــ إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات في مستهل تعاملات الأسبوع، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 675 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم...





عيار 18 يسجل 578.50 جنيه للجرام



عيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام



عيار 24 يسجل 772 جنيها للجرام



الجنيه الذهب 5400 جنيه



أوقية الذهب 1490 دولارا

أسباب تراجع سعر الذهب الأسبوع الماضي:

-هبوط الطلب على المعدن النفيس مع اتجاه المستثمرين للبيع لجنى الأرباح

-خطة أمريكا لضخ 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق.

-أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة خلال جلسات ختام الأسبوع.

-تفاؤل المستثمرين باتجاه البنك الأوروبى لإصدار سندات سيادية.

-غموض حول مصير حركة الأسعار وكورونا يؤثر على معدلات الطلب.

-الأسعار في مصر تراجعت من 730 إلى 680 جنيها للجرام.

-تراجع مبيعات الذهب في مصر خلال الشهرين الماضيين.

-خبراء السوق يحذرون من شراء المشغولات الذهبية بغرض الاستثمار بسبب خسارة المصنعية عند البيع.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

ونقلت وكالة رويترز، انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 % في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1491.70 دولار، وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية إن ثمة مبعث قلق آخر وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة إلى تسارع التدافع صوب النقد.

وواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تنفيذ دعم طارئ منذ يوم الجمعة في الوقت الذي يحسن فيه جهودا مع بقية البنوك المركزية لتخفيف أزمة التمويل الدولاري عالميا.