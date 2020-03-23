اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:51 م
خالد صلاح
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المكسيك تطبق قيودا جزئية وسط تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:53 م
المكسيك تطبق قيودا جزئية وسط تفشى فيروس كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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بدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك اليوم مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد إلى 316 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ، طلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع. 
 
وقالت وزارة الصحة في المكسيك، الأربعاء إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لرجل مكسيكي يبلغ من العمر 41 عاما كان مصابا بداء السكري وظهرت عليه الأعراض الأسبوع الماضي. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة 27 في المئة خلال 24 ساعة حتى مساء الأربعاء إلى 118 من 93 في اليوم السابق.

 


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