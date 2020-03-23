اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 04:55 م
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الكويت: خدمات جديدة لتسهيل تجديد إقامات العاملين المتواجدين خارج البلاد

الإثنين، 23 مارس 2020 04:47 م
الكويت: خدمات جديدة لتسهيل تجديد إقامات العاملين المتواجدين خارج البلاد الداخلية الكويتية
أ ش أ

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أطلقت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين، خدمتين جديدتين، بهدف التسهيل على الشركات وأصحاب الأعمال فى تجديد إقامات العاملين لديهم، والمتواجدين خارج الكويت حاليا؛ وذلك استكمالا للاجراءات التى تتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره.
 
وقال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى وزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفى – فى بيان صحفى صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى - إن الخدمة الأولى تختص بتقديم طلبات تسجيل أول مرة للشركات والمؤسسات، للحصول على اسم مستخدم لخدمة تجديد الإقامة لحملة المادة رقم (18) من قانون الإقامة للعاملين فى القطاع الأهلى عبر الموقع الإلكترونى للوزارة www.moi.gov.kw، بدلا من مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة؛ وذلك اعتبارا من اليوم.
 
وأضاف اللواء معرفى أن الخدمة الثانية تمكن أصحاب الأعمال، من تجديد إقامة العاملين لديهم أيضا وفقا لنفس المادة، والعمالة المنزلية، ومن فى حكمهم وفق المادة (20)، وهم خارج الكويت، شريطة عدم وجود أى قيد أمنى يمنع تجديد الإقامة وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
 
ودعا الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات، إلى الاستفادة من تلك الخدمات المجانية، وإنجاز معاملاتهم الكترونيا، توفيرا للوقت والجهد من جانب، والوقاية والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جانب آخر.
 

الكويت

الداخليه الكويتيه

الشرطه الكويتيه

كورونا

فيروس كورونا

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