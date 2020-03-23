القوى العاملة: استقبلنا 28 ألف طلب للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة استثنائية

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، تفاصيل خطة الوزارة لحصر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت جراء أزمة كورونا قائلاً " أن الوزارة خصصت منحة إستثنائية قدرها 500 جنيه تصرف عبر مكاتب البريد للعمالة المسجلة رسمياً في قواعد بيانات الوزارة كبداية تبعاً لمحل إقامة كل عامل

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة إلى أن الأموال المخصصة وصلت مكاتب البريد، وقبل نهاية الأسبوع ستكون وصلت لكل عامل على مستوى 27 محافظة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة فتحت أبواب التقديم للعمالة غير المسجلة وخلال 24 ساعة تم تسجيل 28 ألف عامل على موقع الوزارة الإلكتروني، وسيتم رعايتها إجتماعياً وصحياً.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن المنح التي ستقدم للعمالة غير المسجلة ستتم بعد إنتهاء عملية التسجيل كاشفا أن حجم العمالة غير المتظمة في مصر تقدر بنحو 10 -12 مليون عامل مؤقت وتشمل قطاعات الزارعة والمحاجر والبحار وغيرها.