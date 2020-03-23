اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 م
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القبض على 23 شخصا فى حملات تطبيق قرار غلق المحال التجارية بالغردقة

الإثنين، 23 مارس 2020 04:09 م
القبض على 23 شخصا فى حملات تطبيق قرار غلق المحال التجارية بالغردقة غلق المحلات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، القبض على 23 شخصا من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات والعاملين بمدينة الغردقة من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الساعة السابعة مساء،  وحررت محاضر لهم بجنح أمن دولة طوارئ وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات. 
 
وأكد مصدر أمني أن الحملات الأمنية التي شنها ضباط قسم شرطة أول وثان الغردقة بالاشتراك مع شرطة مرافق الغردقة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة الغردقة تمكنت من القاء القبض على 23 شخص من أصحاب المحلات التجارية المخالفين لقرار الغلق وذلك بعد الساعة السابعة مساء. 
 
وأوضح المصدر أن ذلك حدث على مدار يومين، حيث تم إلقاء القبض على 8 اشخاص في حملة اول امس السبت، و 15 شخص في حملة أمس الأحد وذلك ضمن الحملات الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر وبناء على تعليمات اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر. 
 
وبالعرض علي النيابة العامة قررت نيابة الغردقة  إخلاء سبيل 15 شخص على ذمة التحقيقات، بينما جاري التحقيق 8 أخرين   في واقعة مخالفتهم قرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً.
 
 
 
 

 


البحرالاحمر

الغردقة

القبض علي مخالفي قرار مجلس الوزراء

امن البحر الاحمر

الكورونا

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