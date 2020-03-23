القبض على 23 شخصا فى حملات تطبيق قرار غلق المحال التجارية بالغردقة

وأكد مصدر أمني أن الحملات الأمنية التي شنها ضباط قسم شرطة أول وثان الغردقة بالاشتراك مع شرطة مرافق الغردقة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة الغردقة تمكنت من القاء القبض على 23 شخص من أصحاب المحلات التجارية المخالفين لقرار الغلق وذلك بعد الساعة السابعة مساء.

وأوضح المصدر أن ذلك حدث على مدار يومين، حيث تم إلقاء القبض على 8 اشخاص في حملة اول امس السبت، و 15 شخص في حملة أمس الأحد وذلك ضمن الحملات الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر وبناء على تعليمات اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت نيابة الغردقة إخلاء سبيل 15 شخص على ذمة التحقيقات، بينما جاري التحقيق 8 أخرين في واقعة مخالفتهم قرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً.