القبض على عاطل وبحوزته هيروين وسلاح نارى فى النزهة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على عاطل اثناء استقلاله سيارة وبحوزته هيروين و سلاح نارى بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة،تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة - 4 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين "وزنت 450 جرام" - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته عير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.