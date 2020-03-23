اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق يجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون

الإثنين، 23 مارس 2020 09:42 م
الصحة العالمية: كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق يجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون منظمة الصحة العالمية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد منظمة الصحة العالمية في مصر أن فيروس كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق، ويجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون ونقضي على هذا الفيروس. وقال حساب المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في مصر، بموقع تويتر: "الفيروس لا يفرق بين جنس أو عرق، يجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون ونقضي على هذا الفيروس!، فلقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المعلومات الخاطئة عن أسباب انتشار الفيروس والتي أدت إلى ظهور أفعال سلبية في المجتمع. نلتمس من الجميع مساعدتنا في مكافحة التمييز والعنصرية".

منظمة الصحة العالمية مكتب مصر
 

وكانت أصدرت منظمة الصحة العالمية تنويها بأخذ الحيطة من بعض الأشخاص الذين يستغلون اسم المنظمة للظهور والتحدث لوسائل الإعلام تحت مسمى "خبير بالمنظمة"، وأوضحت فى بيان لها أنه نما إلى علمها أن عددًا من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارين في المنظمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم ودعا إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو ، قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كورونا نيوز

كوورنا مصر

كورونا في مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

اعراض كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية" تحذر من منتحلى صفة موظف بالمنظمة لبث معلومات مغلوطة للإعلام

الإثنين، 23 مارس 2020 07:51 م

منظمة الصحة العالمية: انتشار فيروس كورونا يتسارع

الإثنين، 23 مارس 2020 07:14 م

الصحة العالمية: استخدام أدوية دون أدلة هى أمل زائف ويمكن أن تكون مؤذية

الإثنين، 23 مارس 2020 07:03 م

الصحة العالمية: تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الإثنين، 23 مارس 2020 06:13 م

الصحة العالمية: سوريا من الدول الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة