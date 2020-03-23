الصحة العالمية: كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق يجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون

كتب هيثم سلامة

أكد منظمة الصحة العالمية في مصر أن فيروس كورونا لا يفرق بين جنس أو عرق، ويجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون ونقضي على هذا الفيروس. وقال حساب المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في مصر، بموقع تويتر: "الفيروس لا يفرق بين جنس أو عرق، يجب علينا جميعا أن نتحد ونتعاون ونقضي على هذا الفيروس!، فلقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المعلومات الخاطئة عن أسباب انتشار الفيروس والتي أدت إلى ظهور أفعال سلبية في المجتمع. نلتمس من الجميع مساعدتنا في مكافحة التمييز والعنصرية".





وكانت أصدرت منظمة الصحة العالمية تنويها بأخذ الحيطة من بعض الأشخاص الذين يستغلون اسم المنظمة للظهور والتحدث لوسائل الإعلام تحت مسمى "خبير بالمنظمة"، وأوضحت فى بيان لها أنه نما إلى علمها أن عددًا من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارين في المنظمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم ودعا إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو ، قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".