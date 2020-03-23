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السلطات الفرنسية تضم العاصمة باريس لإجراءات الحجر الصحى لتفشى كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:48 م
السلطات الفرنسية تضم العاصمة باريس لإجراءات الحجر الصحى لتفشى كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات الفرنسية ضم العاصمة باريس لإجراءات الحجر الصحى، جاء ذلك بحسب "العربية الحدث"، وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أمس الأحد، عن وفاة طبيب يعمل فى مستشفى فى فرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع فى البلاد، وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "ار تى ال" وصحيفة "لوفيجارو" وقناة "ال سى اي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل فى مستشفى، إنه على حدّ علمى، أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيبًا يعمل فى مستشفى فى فرنسا".

 

ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

 

وأفادت معلومات قناة "فرانس 3"، أن الضحية هو طبيب طوارئ فى مدينة كومبيين فى منطقة لواز التى كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة فى فرنسا وتوفى بعد نقله إلى مدينة ليل، شمال البلاد.

 

وتحدث فيران عن "التضحية الكبيرة التى يقدمها الجسم الطبى اليوم"، وأشاد بـ"الشجاعة الاستثنائية التى يثبتها جميع الأطباء والعاملين فى المجال الصحى ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يوميًا". كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.


كورونا

باريس

فرنسا

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