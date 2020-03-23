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الرئيس الفلسطيني يصدر عفوا عمن أمضى نصف العقوبة في قضايا الجنح والجنايات

الإثنين، 23 مارس 2020 09:23 ص
الرئيس الفلسطيني يصدر عفوا عمن أمضى نصف العقوبة في قضايا الجنح والجنايات الرئيس الفلسطيني محمود عباس
هند المغربي

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أصد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، عفوا عمن أمضى نصف مدة العقوبة في القضايا الجناحية والجنائية، وفق روسيا اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه في ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، أصدر الرئيس محمود عباس عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية، مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني.

وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.

وأكد الرئيس الفلسطينى أن بلاده تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل إمكاناتها، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذى يهاجم العالم بأسره، مشيرا إلى أن المؤسسات المختصة تعمل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن ذلك جاء فى خطاب للرئيس الفلسطينى ألقاه عبر تلفزيون فلسطين، أكد خلاله أنه وجه منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بالفيروس..مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

ودعا عباس سلطات الاحتلال الاسرائيلى إلى الإفراج عن المعتقلين والحفاظ على سلامتهم، فيما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى الحرص والوقاية للحد من انتشار المرض..محذرا من الالتفات الى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.


الرئيس الفلسطيني

فلسطين

محمود عباس

العفو الرئاسي

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