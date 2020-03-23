اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 02:26 م
خالد صلاح
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الجنيه المصرى.. عملة تسوية ضمن منصة " بنى" للمدفوعات العربية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:20 م
الجنيه المصرى.. عملة تسوية ضمن منصة " بنى" للمدفوعات العربية الجنيه المصرى
أ ش أ

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أعلنت منصة (بنى) للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي اليوم ، الاثنين ، أنه تم اعتماد الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة فيها ؛ وذلك في إطار التحضير لإطلاقها وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية بها.
 
وذكرت المنصة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم - أنها ستقدم خدمات المقاصة والتسوية لكل من الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي بالإضافة إلى عملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً..منوهة بأن اعتماد العملة المصرية جاء بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي المصري. 
 
كما ستقدم المنصة ، متعددة العملات ، خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
 
ويتوفر لمنصة "بنى" قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.
 
جدير بالذكر أن المنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

صندوق النقد العربي

الجنيه المصري

المدفوعات العربية

منصة بنى للمدفوعات العربية

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