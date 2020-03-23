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البحرين توجه شركات الصرافة بتعقيم العملات النقدية لمنع تفشى كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:52 م
البحرين توجه شركات الصرافة بتعقيم العملات النقدية لمنع تفشى كورونا مصرف البحرين المركزى
كتب محمد جمال

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أصدر مصرف البحرين المركزى، حزمة من التدابير الوقائية للحد من مخاطر العدوى التي قد تنتج من تداول العملات النقدية من قبل شركات الصرافة عبر إجراء عمليات التعقيم اللازمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).


وأوضح المصرف المركزي في بيان اليوم، أنه وجه شركات الصرافة باتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع العملات الورقية والعملات المستوردة من خارج البحرين، وتتمثل إجراءات الوقاية في تعريض العملات النقدية للأشعة الفوق البنفسجية أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة.


وأشار المركزي إلى جهوده للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الصرافة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى جمهور عملاء شركات الصرافة.

وأصدر المصرف توجيهات لجميع شركات الصرافة تؤكد على ضرورة قيام الموظفين العاملين باستلام ونقل العملات النقدية بارتداء معدات الحماية الشخصية وفقًا للتوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من وزارة الصحة.
 
وتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 5.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.99%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموع جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.

 


البحرين

مصرف البحرين

كورونا

فيروس كورونا

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