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إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة بحوزتهما هيروين بالشرابية

الإثنين، 23 مارس 2020 12:13 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة بحوزتهما هيروين بالشرابية أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة في  حيازة كمية من المواد المخدرة

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد بضبط عاطلين الأول مجدي.ك عاطل وإسلام.ي عاطل وبحوزة المتهم الأول كمية من مخدر الفودو "وزنت٨٠٠ جرام ومبلغ مالى١٥٠٠ هاتف محمول،  والثاني، بحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت ٣٠٠ جرام" مبلغ مالى٨٠٠ جنيه، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما في الشرابية

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 


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