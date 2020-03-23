اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ألمانيا تطلق حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:36 م
ألمانيا تطلق حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت ألمانيا اليوم الاثنين، على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل "كل ما نملك" للحد من تأثير فيروس كورونا.

وأبلغ شولتس الصحفيين أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير "تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة،" مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.

يقول معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء.

وقال كليمنز فاوست رئيس المعهد في بيان "التكاليف ستتجاوز على الأرجح كل ما هو معروف من أزمات اقتصادية أو كوراث طبيعية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة."

وأصبحت الحكومة تتوقع أن تدفع الجائحة بالاقتصاد في أتون الركود، وقال شولتس إن خططه للميزانية تقوم على افتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع حوالي خمسة بالمئة هذا العام.  


كورونا

المانيا

الماليه الالمانيه

وزراء المانيا

اقتصاد المانيا

مواحهه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة