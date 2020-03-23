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أبو هشيمة: ارجوكم اقعدوا فى البيت وأوجه الشكر للرئيس والحكومة على قرارتهم

الإثنين، 23 مارس 2020 03:37 م
أبو هشيمة: ارجوكم اقعدوا فى البيت وأوجه الشكر للرئيس والحكومة على قرارتهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب خالد إبراهيم

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وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كلمة إلى متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أعلن من خلالها تكفلة بمجموعة من الأسر المتضررة بالبقاء فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا، كذلك تحدث عن كيفية مواجهة الفيروس فى مجموعته وشركته، وأيضا وجه الشكر إلى الرئيس السيسى والحكومة المصرية والبنك المركزى على قرارتهم فى التصدى لفيروس كورونا.

 

وقال أبو هشيمة: "أنا عارف أن الظروف اللى بيمر بيها العالم كله اليومين دول غريبة جدا وصعبة جدا، وعارف كمان أن شعب عنه طاقة كبيرة، وقعدته فى البيت صعبة، لس لازم نعرف حجم خطورة فيروس كورونا، وعلشان كده، ارجوكم خليكم فى البيت".

 

وتابع رجل الأعمال: "التزموا بكل قرارات الحكومة، وعاوز هنا أوجه الشكر، للرئيس السيسى والحكومة والبنك المركزى، على قرارتهم الحكيمة، علشان نقدر، ان شاء الله من الأزمة ديه على خير".

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

 

وأضاف أبو هشيمة: "دلوقتى الدور علينا كلنا، انا بدأت بنفسى وبفريقى، خففنا العمالة فى المجموعة كلها، وعقمنا كل شبر ممكن أى موظف يعدى عليه، علشان نقدر نحافظ على نفسنا وبلدنا، بس الأهم فى الوقت ده إن احنا نراعى الفئات اللى هتتأثر جدا الفترة ديه، وهى العمالة اليومية، الناس اللى بتشتغل اليوم بيومه، ومضطرة تنزل من بيتها فى الظروف ديه، الدولة عملت اللى عليها وخصصت  مليار جنيه للتعامل مع الأزمة، واحنا كمان لازم نعمل اللى علينا".

 

وأكد رجل الأعمال قائلا: "قررت بالتعاون مع جمعية الأورمان، أتكفل بـ 2000 أسرة، فى 11 قرية، فى 6 محافظات مصرية، علشان مساعدة العمالة اليومية المتأثرة بالظروف ديه، إن شاء الله من يوم السبت الجاي، 28 مارس، الأسر ديه هيوصلهم كل اللى يكفيهم لمدة شهرين، من مواد غذائية ومبالغ مالية، وياريت اللى يقدر يساعد بأى شكل لناس بتعرض نفسها للخطر يعمل كده، مش لازم بالتبرع، ممكن بالتوعية فى منطقتك أو قريتك، وتانى أرجوكم التزموا بقرارات الحكومة"

 

واسطرد أبو هشيمة: "الموضوع التانى اللى عاوز أكلمكم فيه، أن النهاردة كان المقروض يتفتح التقديم فى مسابقة المشروعات الناشئة، بس طبعا فى الظروف ديه هيبقى صعب، وعلشان كده قررنا تأجيل فتح التقديم فى المسابقة للأسبوع الأول من شهر أبريل، وديه فرصة كويسة للشباب، انهم يفكروا وهما فى البيت، ويستغلوا الوقت ده فى الابداع وتطوير مشاريعهم، تانى .. الدور عليكوا يا شباب وعلينا كلنا لحماية بلدنا".


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