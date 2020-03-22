وزير الصحة الفرنسى يعلن وفاة أول طبيب بـ"كورونا" فى مستشفى بمنطقة لواز

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الأحد وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه أول وفاة من هذا النوع في البلاد، وفقاً للمعلومات الاولية حوله، وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل.

سجلت فرنسا وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد مشيراً إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "أر تي أل" وصحيفة "لوفيغارو" وقناة "إل سي أي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا.

وأفادت معلومات قناة "فرانس 3" أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل. وهي معلومات أكدها مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحدث فيران عن "التضحية الكبيرة التي يقدمها الجسم الطبي اليوم" وأشاد بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".