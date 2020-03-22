اليوم السابع
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وزير الصحة العراقى: معدل الإصابة بكورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميًا

الأحد، 22 مارس 2020 12:06 م
وزير الصحة العراقى: معدل الإصابة بكورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميًا كورونا
أ ش أ

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قال وزير الصحة العراقى جعفر علاوى إن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميا، لافتا إلى أن الوزارة لديها استعدادات كاملة فى حال تزايدت أعداد المصابين.
وأضاف علاوي - في مؤتمر عقده مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن أعداد الإصابات في العراق مقبولة، ولدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت، وعلاجاتنا أثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء من الفيروس.
من جانبها، دعت بلاسخارت العراقيين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية وقرارات خلية الأزمة والالتزام بحظر التجول.


العراق

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى العراق

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