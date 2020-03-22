وزيرة البيئة فى فرنسا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت إيمانويل وارجون وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الإيكولوجيا (البيئة)، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس.

وقالت وزيرة الدولة وارغون في تغريدة على حسابها على "تويتر" اليوم "خضعت اليوم لفحص كوفيد19 والنتيجة كانت إيجابية. العوارض لحد اللحظة حميدة. أطبق القاعدة من خلال البقاء في منزلي لحماية الآخرين".

وتعد الوزيرة وارجون ثالث عضو في الحكومة الفرنسية، الذي يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة للانتقال الإيكولوجي، برون بوارسون، ووزير الثقافة، فرانك ريستر.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، وفاة أول طبيبٍ فرنسي بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت فرنسا أمس، السبت 112 وفاة بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 562 حالة .

وبحسب وزارة الصحة وصل عدد المصابين بالفيروس حتى مساء أمس إلى 14459 مصابا.

وتعاني فرنسا من نقص حاد في الأقنعة الطبية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وهو أمر أثار حفيظة الطواقم الطبية التي طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين اللازم بأسرع وقت.