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منظمة الصحة العالمية: السودان فى وضع "الخطر" فى مواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:21 م
منظمة الصحة العالمية: السودان فى وضع "الخطر" فى مواجهة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان فى وضع "الخطر" في مواجهة جائحة كورونا، بسبب خطورة الفيروس وقدرات السودان، على الاستجابة لأى تفشي واسع "محتمل" للمرض.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن الاستثمار في النظام الصحى بالسودان، ظل محدودًا لعقود طويلة، في وقت يفتقر السودان للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.

وأضافت المنظمة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفًا هيكليًا ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما، والاستجابة وتأكيد تفشيه.

وأشارت إلى أن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، منوهة بالقرارات الحكومية التي صدرت في الفترة الأخيرة بهدف الحد من الاختلاط ومنع التجمعات.

وقالت المنظمة إن الهدف الأساس للاستجابة الدولية لجائحة كورونا، يهدف إلى إيقاف انتقال الفيروس من إنسان لآخر داخل المجتمع ورعاية المصابين. 


السودان

الصحه العالميه

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كورونا

مواجه كورونا

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