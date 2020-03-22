مخالفا للتعليمات.. شرطة دبى تقبض على شاب أوروبى ارتاد الشاطئ

كتب محمد تهامى زكى

أعلن المكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إلقاء شرطة دبى القبض على شاب من الجنسية الأوروبية، قام بنشر مقطع فيديو أظهر خلاله ارتياده لأحد شواطئ الإمارة، غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التى تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.





وحذرت القيادة العامة لشرطة دبى كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو ينتهك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية من أنه سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.





وكان فريق الأزمات والكوارث فى دبى، دعا أفراد الجمهور عدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية وتقنين المطاعم والمقاهى ‏حرصا على سلامة وصحة المجتمع، وذلك بناء على قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أصدر قرارا بترقية عبد الله خليفة المرى، القائد العام لشرطة دبى إلى رتبة فريق، تقديرا لجهوده واسهاماته فى مجال العمل الأمنى ودوره فى قيادة منظومة العمل الشرطى فى إمارة دبى والتى جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التى تتمتع بأعلى درجات الأمن والأمان.

وأعرب الفريق عبد الله خليفة المرى عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية والمتابعة والتشجيع المستمرين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤكدا أن خدمة الوطن والسهر على أمنه واستقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار هو شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة كل فى موقعه، أى جهد فى حملها على الوجه الأكمل لتبقى دولة الإمارات رمزا للأمن والأمان ونموذجا يحتذى فى إقرار القانون وتطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات الوطن وتحمى مقدراته.