اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 07:37 م
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محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد

الأحد، 22 مارس 2020 07:05 م
محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد حملة لتعقيم وتطهير معهد الأورام ومحطة السكة الحديد
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ حملة لتعقيم وتطهير معهد جنوب مصر للأورام ومحطة سكة حديد مدينة أسيوط كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليات التعقيم الشاملة لعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمديريات الخدمية كالصحة والزراعة والطب البيطري وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

حيث شهد محافظ أسيوط إجراءات تعقيم مداخل ومخارج ومكاتب وأماكن انتظار وغرف ودورات مياه وقاعات معهد الأورام بأسيوط بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط مشددًا على تكثيف حملات التوعية للعاملين والمترددين بطرق الوقاية والحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية للمرضى والمرافقين لهم ؛ كما شهد عمليات تعقيم مداخل ومخارج وأماكن انتظار وأرصفة محطة السكة الحديد بمدينة أسيوط وانفاق وسلالم وحوائط ودورات مياه وشباب التذاكر وغرف العاملين بالمحطة والتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية بأماكن مختلفة لتكون واضحة وظاهرة للمواطنين والمترددين على هذه الأماكن لافتًا إلى ضرورة وضع مطهرات في دورات المياه والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية الدورية.

كما ناشد المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب "01000623873" أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.


محافظ أسيوط

حملات التعقيم

معهد الأورام

محطة السكة الحديد

تقارير مصرية

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