اليوم السابع
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ماذا يحدث لمرضى فيروس كورونا فى مستشفيات العزل؟.. تعرف على الإجابة

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص
ماذا يحدث لمرضى فيروس كورونا فى مستشفيات العزل؟.. تعرف على الإجابة علاج فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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يحتاج بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد للرعاية المركزة الفائقة داخل المستشفيات المخصصة للحجر الصحى وذلك طبقا لبروتكول العلاج الذى أقرته منظمة العالمية للتعامل مع الحالات التى ثبت ايجابية حالتها بفيروس كورونا الجديد.

 

تعرف على طرق العلاج الداعم المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا:
 

أولا: يتم إعطاء علاج تكميلى بالأكسجين فورا للمرضى المصابين بالعدوى التنفسية الحادة الوخيمة أو ضيق التنفس أو نقص الأكسجين أو الصدمة.

ثانيا: إعطاء المرضى مضادات الميكروبات التجريبية لعلاج جميع المسببات المحتملة للعدوى بفيروس كورونا، وتعطى مضادات الميكروبات فى غضون ساعة واحدة من التقييم الأولى للمريض، وذلك بالنسبة للمرضى المصابين بالانتنان أو ما يسمى بتعفن الدم.

ثالثا: تتضمن خطة علاج مصابى فيروس كورونا إعطائهم مثبطات نورامينيداز هي أحد أصناف المضادات الفيروسية الموجهة لتثبيط عمل إنزيم نورامينيداز لفيروس الإنفلونزا.

رابعا: يمنع إعطاء مصابى فيروس كورونا بأدوية المركبات الاستيرويدية الجهازية "الكورتيزون" لمعالجة الالتهاب الرئوى الفيروسى الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنها تؤخر التعافى من الفيروس.

خامسا : كما تتضمن خطة العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا أثناء تقديم العناية المركزة لهم تحديد أى العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة التى سيستمر المريض فى تناولها، وأى من هذه العلاجات التى يجب إيقافها مؤقتا، وذلك بعد التواصل بشكل استباقى مع المريض وعائلته وتقديم الدعم والمعلومات المتعلقة بما ستؤول إليه حالة المريض الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

كما حذرت أيضا منظمة الصحة العالمية من أن أدوية مضادات الالتهاب منها الإيبوبروفين لا ينبغى تناولها عند الإصابة بالفيروس التاجى، لأنها تضعف مناعة الجسم وتسبب مضاعفات خطيرة وتبطئ التعافى.


علاج كورونا

العلاج من فيروس كورونا

كورونا

الحجر الصحى

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